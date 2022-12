Saviano: "Napoli da scudetto? Temo due cose. Un gesto di Kim mi ha fatto impazzire"

Calcio Napoli - Roberto Saviano ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport dove ha parlato del Napoli:

Osimhen?

«Mi entusiasma anche lui. Quando lo picchiano, i napoletani dicono “Bbuono...”, cioè “Meglio così”, perché sanno che così si carica. Anche lui ha una corsa allegra, da ragazzo di strada, va in fuorigioco per troppa passione. La maschera lo ha reso più iconico. Kim mi ha fatto impazzire quando ha chiesto scusa dopo un errore contro l’Udinese. Dovremmo ringraziarlo e lui chiede scusa».

Cosa teme da qui allo scudetto?

«Da tifoso: che non ce lo facciano vincere... Che si metta in moto la grande macchina che spinge le squadre del Nord. Seconda paura: come ripartiremo dopo il Mondiale. C’è solo una cosa peggiore degli infortuni: stare fermi. Con l’Inter, gara chiave, scopriremo se siamo quelli di prima».