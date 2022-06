Sassuolo, Raspadori: "Koulibaly è il difensore più completo che ho affrontato"

Calcio Napoli - Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'inserto settimanale Sportweek della Gazzetta dello Sport.

Ecco le parole di Raspadori:

"Mamma è volontaria in una comunità di recupero per tossicodipendenti, mi ci portava che ero ancora ragazzino. Quelle visite mi hanno fatto capire, intanto, quanto fossi fortunato; poi, che troppo spesso ci concentriamo, sbagliando, su ciò che ci manca, dando per scontato quello che abbiamo. Io ho imparato a essere felice per le cose che ho, più che essere triste per quelle che mi sfuggono. Il difensore più forte che ho incontrato? Koulibaly. Il più completo dal punto di vista fisico e tecnico"