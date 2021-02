Sarri-Napoli, Il Mattino: il ritorno è un sogno! Sì solo per i tifosi e lo Scudetto, ma con Giuntoli

L'edizione odierna de Il Mattino propone un'ampia panoramica sul possibile ritorno sulla panchina del S.s.c. Napoli di Maurizio Sarri. In primis secondo il quotidiano ci sono due certezze. La prima: Sarri neppure per una frazione di secondo è stato vicino a un ritorno al Napoli in queste confuse giornate di metà inverno. La seconda: fino al 30 giugno resterà serenamente in busta paga della Juventus in attesa di capire se il 30 maggio verrà liberato con versamento della clausola da 2,5 milioni di euro per la prossima stagione

Ritorno Sarri al Napoli, le condizioni

Giuntoli Sarri panchina Ssc Napoli

Le condizioni, insomma, per un possibile ritorno di Sarri in azzurro sarebbero poche. L’allenatore toscano porrebbe diverse condizioni, e la questione principale non è l’ingaggio.