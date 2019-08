Sarri l'ultimo ad espugnare lo Stadium, Gazzetta: il tecnico è autorizzato a toccare ferro, si troverà dall’altra parte della barricata

Lo Stadium è stato inaugurato nell’estate 2011 e ha permesso alla Juventus di portarsi nel futuro prima degli avversari. E gli effetti benefici si sono visti anche in campo. In campionato, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la Juve ha perso solo il 4% delle partite, ovvero 5 volte in 152 uscite:

"La prima caduta contro l’Inter nel novembre 2012, a cui sono seguite quelle contro la Samp nel gennaio 2013, l’Udinese nell’agosto 2015, la Lazio nell’ottobre 2017 e l’ultima, curiosamente, contro il Napoli allenato da Maurizio Sarri, che grazie a una zuccata di Koulibaly per una settimana fece vacillare le speranze scudetto della Signora. Il tecnico bianconero, scaramantico di natura, è autorizzato a toccare ferro, visto che sabato si troverà dall’altra parte della barricata"