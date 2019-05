CorSera - Sarri, è arrivato l'ok alla Juventus. Difficile arrivare a Pochettino per la clausola

L'edizione odierna del Corriere della Sera scrive su Maurizio Sarri e la Juventus: "Il direttore dell’area tecnica Fabio Paratici è a Londra dove lavorano i due obiettivi principali della Juve come alternativa credibile ma non di prima fascia: la disponibilità di Maurizio Sarri, sotto contratto col Chelsea, è arrivata. Ma la trattativa non è ancora cominciata. Quella con il Tottenham per l’argentino Mauricio Pochettino, è ancora più complicata, per la proverbiale durezza del presidente Levy nel concedere vie di fuga ai suoi dipendenti. E Pochettino ha una clausola da 30 milioni per liberarsi dagli Spurs, anche se ha già fatto capire che potrebbe essere arrivato il momento di dirsi addio, dopo aver raggiunto una finale di Champions senza aver speso un euro sul mercato estivo"