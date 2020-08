Esonero Sarri, da Torino: "Paulo Sousa o Inzaghi candidati alla panchina"

Tempi duri alla Juve per l'ex allenatore della SSC Napoli Maurizio Sarri. Chiamato a migliorare la qualità del gioco della Juventus, senza per questo rinunciare alle vittorie e ai trofei, Sarri ha conquistato lo scudetto perdendo però tutte le sfide decisive: la Supercoppa con la Lazio, la Coppa Italia contro il Napoli e ieri sera il ritorno degli ottavi contro il Lione. Ecco cosa scrive sul futuro del tecnico bianconero l'edizione di Repubblica Torino

La fase difensiva, uno dei punti di forza del dna bianconero, si è rivelata fragile, generando insicurezza. Eliminazione che apre la crisi in casa Juve: un momento difficile da gestire, sia per la delusione, che potrebbe portare a decisioni affrettate, sia per il poco tempo a disposizione per rivoluzionare nuovamente, dopo un solo anno di progetto, la struttura tecnica e tattica della squadra. Nonostante la vittoria dello scudetto, una consuetudine negli ultimi anni alla Continassa come aveva raccontato Sarri nel pre partita Champions, il bilancio del primo anno in bianconero dell’ex tecnico del Napoli non può essere pienamente positivo. Il primo successo italiano, arrivato al termine di una stagione ricca di alti e bassi, è passato in secondo piano dopo l’ennesima delusione europea. Se la rabbia per l’eliminazione è difficile da gestire, ancora di più lo sarà la crisi che sta vivendo la Juventus: la panchina traballa pericolosamente e i nomi di Inzaghi e Paulo Sousa appaiono al momento i due più gettonati per sostituire il tecnico ex Chelsea. E così in una Torino già in clima ferragostano si lavora a un nuovo cambio al timone della fabbrica degli scudetti. Il nono titolo di fila è già un ricordo sbiadito.