Sapete quanti sono i giocatori i giocatori che Allegri può guardare negli occhi con la certezza di averli a disposizione?

Ultime notizie SSC Napoli - Sono diciannove i giocatori che Allegri può guardare negli occhi con la certezza, in questo momento, di averli a disposizione per la partita di sabato al Maradona contro il Frosinone. Ne parla il Corriere dello Sport.

Per affrontare la squadra di Alvini, alla ripresa, Allegri ha pochi margini di scelta. Fino a lunedì erano in sedici, aveva gli uomini contati e le soluzioni ridotte al minimo, poi ieri sono tornati in gruppo Meret, Spinazzola e Giovane e allora il gruppo s'è allargato, ma i reparti sono divisi.