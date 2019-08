San Paolo, tarda la firma sulla convenzione. Il Mattino: pericolosa deadline, si può finire in Tribunale

Ultime Napoli. I tifosi e gli appassionati di sport durante le Universiadi si sono goduti un San Paolo restituito all'antica grandeur grazie ai nuovi sediolini, ai bagni, all'illuminazione, ai tabelloni, alla pista di atletica e a tanti altri lavori che hanno cambiato in meglio la faccia del vecchio e glorioso impianto di Fuorigrotta. Ma a preoccupare è la mancanza della firma sulla convenzione. Ne parla Il Mattino, ecco quanto segue:

Esattamente a un mese dal via libera del Consiglio comunale della convenzione per la gestione del San Paolo - era il 17 luglio - De Laurentiis non ha apposto ancora il suo autografo sul quel documento licenziato dall'assemblea cittadina e che non può più essere cambiato. Costato non poco in termini politici alla maggioranza dove non tutti erano d'accordo. La deadline è quella del 15 settembre, altrimenti la contromossa sarebbe quella di attivare un iter che porterebbe diritti in Tribunale atteso che la Ssc Napoli è stata diffidata a pagare circa 2 milioni".