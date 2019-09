San Paolo in festa per la Champions, Tuttosport: si può arrivare anche a 50mila presenze, i tifosi hanno preso una decisione

Ultime calcio Napoli - Con i quasi 35mila di sabato, si dovrebbe arrivare ad una cifra ben superiore alle 80mila presenze in appena 4 giorni. Fino a sabato erano stati venduti 34mila tagliandi e non è improbabile che si possa arrivare a quota 50mila spettatori. E’ l’ulteriore conferma che il tifoso del Napoli vuole scegliersi le partite da vedere allo stadio e la sfida di Champions League al Liverpool è una di quelle, oltre ad essere ormai diventata una consuetudine. Ancelotti spera che la celebrazione di Dries Mertens possa proseguire anche domani, per prolungare la striscia virtuosa che ha portato il belga a segnare 3 reti nelle prime 3 partite. E poi punterà forte sui ritorni in squadra di big come Manolas in difesa, Allan a centrocampo e Insigne in attacco. Ma Maksimovic, Lozano e Elmas daranno battaglia tutti i giorni per farsi preferire. Lo riporta Tuttosport.