Stadio San Paolo, restyling da 24 milioni: ci sono anche telecamere contro i tifosi violenti. Il Comune cerca sponsor per ulteriori lavori

Ultime calcio Napoli - Sarà, in ogni caso, la medaglia dell'orgoglio da mostrare a petto in fuori e amplificherà il prestigio del club. Al netto dei lavori al fotofinish degli spogliatoi. I lavori che hanno (sia pure parzialmente) rinnovato lo stadio San Paolo, finanziati dalla Regione Campania, consegnano, in ogni caso alla città e ai tifosi un impianto moderno. I 35mila spettatori attesi tra due giorni per la gara d'esordio con la Sampdoria (e almeno 50mila con il Liverpool martedì) troveranno grandi novità: sediolini nuovi, due tabelloni luminosi, bagni funzionali, rampe rimesse a nuovo, vie d'accesso rinnovate, varchi ammodernati. E le telecamere sofisticate, al servizio della polizia, contro i violenti. E tanti altri piccoli ritocchi che hanno trasformato l'impianto di Fuorigrotta.

Ultime ccalcio Napoli, si attende la firma sulla convenzione

Come scrive Il Mattino:

"L'assessore allo sport Ciro Borriello sa che la grande sfida, adesso, è la manutenzione di quello che è un piccolo gioiello. «C'è il ruolo dei tifosi, che siamo certi avranno tutta la voglia di preservare questi interventi. E poi ci sarà l'impegno di questa amministrazione che farà in modo che venga tutelato il lavoro fatto in questi mesi». Fondamentale è la convenzione che il Comune si prepara a firmare con il Napoli (data ultima il 30 settembre): definito il passato, il nuovo accordo prevede un canone annuo di 1,1 milioni di euro con cui il Napoli si accolla pulizia e sorveglianza nei giorni delle partite e in quello immediatamente successivo (martedì, prima della gara di Champions, possibile un nuovo incontro ma è possibile che il j'accuse di ieri di Ancelotti faccia saltare tutto). In pratica, dal 2020, la gestione del San Paolo non costerà più nulla al Comune perché gli 86 giorni di concessione copriranno ogni spesa.

San Paolo, si cercano sponsor