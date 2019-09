Sampdoria, rivoluzione Di Francesco per fermare il Napoli: può lanciare la difesa a tre

Notizie Calcio Napoli - Eusebio Di Francesco ha avuto un inizio a dir poco difficile sulla panchina della Sampdoria. Due sonore sconfitte all'esordio e soprattutto un clima poco sereno con il presidente Ferrero che, stando a quanto dice il tecnico, non ha mantenuto le promesse fatte alla firma in sessione di calciomercato.

Da Genova, riferiscono che la Samp è pronta alla rivoluzione tattica in vista della sfida al San Paolo contro il Napoli. L'edizione odierna di Repubblica parla di una difesa inedita, a tre. I quattro centrocampisti e in attacco un trequartista e due punte oppure il cosidetto con due giocatori in appoggio alla punta centrale. Obiettivo della rivoluzione, quello di stringere gli spazi fra i reparti e fra i singoli giocatori.