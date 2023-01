Sampdoria-Napoli, settore ospiti sold out! Atto d'amore dei tifosi azzurri

«Sarò con te. E tu non devi mollare». È stata questa la reazione dei tanti tifosi del Napoli a San Siro. Nessun dramma dopo la sconfitta degli azzurri – la prima in campionato. Ne parla Repubblica.

“L’attestato di amore non è passato inosservato mercoledì e tutto il gruppo è intenzionato a rispondere con una vittoria contro la Samp. Domenica si va a Marassi e i fan saranno in massa a Genova.

Il settore ospiti è sold out da giorni: i 2100 posti sono stati prenotati da tempo. Il numero dei tifosi potrebbe addirittura raddoppiare, considerando che in molti hanno acquistato i biglietti per la gradinata Nord in modo da godersi la prestazione di un Napoli a caccia del riscatto”