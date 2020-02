Sampdoria-Napoli, le probabili formazioni de Il Mattino: Lobotka in regia, Di Lorenzo ancora centrale [GRAFICO]

Notizie Calcio Napoli - Sampdoria-Napoli, Gennaro Gattuso continua a perdere pezzi importanti. Oltre all'assenza di un Fabian Ruiz influenzato, si registra anche il forfait di Diego Demme per alcuni problemi fisici.

Come infatti propone Il Mattino oggi in edicola, stasera dovrebbe esserci Stanislav Lobotka in cabina di regia. In difesa, anche con il recupero di Nikola Maksimovic e Kalidou Koulibaly, spazio ancora a Giovanni Di Lorenzo al centro accanto a Kostas Manolas.

Sampdoria-Napoli, le probabili formazioni

Sampdoria (4-4-2): Audero, Depaoli, Tonelli, Colley, Murru; Linetty, Thorsby, Ekdal, Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella

Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne