Samp-Napoli, Milik premiato con tutti 7 in pagella: realizza il primo gol e si batte senza sosta

Ultimissime Napoli - Ecco le pagelle dei quotidiani per Milik, autore del primo gol del Napoli contro la Samp.

Gazzetta 7 - Bello lo stacco di testa sulla prima rete del Napoli. Ha tenuto dietro i due centrali mettendo loro in apprensione.

Corriere dello Sport 7 - Segna l'ottavo gol in campionato, aggiunge tanti movimenti preziosi e sfiora almeno due volte la seconda rete personale. Di testa le prende quasi tutte.

Il Mattino 7 - Gli bastano 3’ per prendere il tempo a tutti nell’area della Samp e per infilare il pallone alle spalle di Audero. Niente male per ritrovare quella fiducia che sembrava magicamente smarrita. Il gol e? l’acuto, ma tutta la sua partita e? una magnifica melodia che si intona alla grande con lo spartito di Gattuso.

Tuttosport 7 - Realizza il primo gol e si batte senza sosta.