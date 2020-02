Samp-Napoli, le probabili formazioni di Gazzetta: centrocampo inedito e due novità per Gattuso [GRAFICO]

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni di Sampdoria-Napoli. Nell'undici scelto da Gattuso ci sono delle novità importanti: in porta Meret è in vantaggio su Ospina. Al centro della difesa ritorna Maksimovic con Manolas. Di Lorenzo e Mario Rui agiranno da terzini. Centrocampo inedito con Lobotka in cabina di regia ed ai lati Zielinski ed Elmas (in vantaggio su Demme). Tridente offensivo composto da Insigne, Milik e Callejon. I bluicerchiati confermano il 4-4-2 con Gabbiadini e Quagliarella di punta.