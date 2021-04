Samp-Napoli, la moviola di Gazzetta: gara senza difficoltà per Valeri, giusto annullare il pari blucerchiato

Napoli - La moviola della Gazzetta dello Sport per Samp-Napoli: "Una partita, diretta per il resto senza particolari difficoltà da Valeri, con due reti nel mirino. Il primo episodio sul gol del norvegese Thorsby che porta in pareggio il risultato. Ma il Var Aureliano interviene e manda l’arbitro al monitor dove si vede sì un appoggio di Thorsby nello stacco con cui batte Ospina su Koulibaly, ma soprattutto Keita Balde che finisce sul portiere del Napoli. Annullare quindi non è un errore. Prima della rete con cui Osimhen raddoppia, invece, l’allenatore blucerchiato Ranieri lamenta un fallo di Mertens che con un’ancata sbilancia ancora Thorsby che va di testa sul pallone, ma Valeri è a un passo e fa giocare su un falletto che non sembra sufficiente a invalidare il gol".