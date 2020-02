Da Genova - Throsby-Insigne sarà come Davide contro Golia: non aspettiamoci una Samp d'assalto stasera

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione genovese di Repubblica scrive su Samp-Napoli. "Toccherà quindi a Thorsby occuparsi d' Insigne, una sorta di Golia contro Davide. Dovranno essere bravi i compagni ad accorciare tutti gli spazi in modo da evitare troppi uno contro uno, dove il folletto campano potrebbe, sulla carta, avere vita facile. In mezzo ballottaggio tra Vieira e Jankto, con il secondo favorito, con Linetty pronto ad essere utilizzato centralmente, a fianco di Ekdal, oppure sulla abituale corsia mancina. Il polacco potrebbe anche diventare la mossa sorpresa a destra se Ranieri decidesse di offrire maggior aiuto in fase di ripiegamento a Thorsby, con Ramirez o Gabbiadini in appoggio a Quagliarella. Ballottaggio anche a sinistra, con Augello favorito su Murru, reduce da una settimana non facile. Prima convocazione per il baby norvegese Askildsen e La Gumina. Difficilmente si vedrà una Sampdoria all' assalto"