Samardzic-Napoli: la richiesta notevole dell'Udinese che ha gelato gli azzurri

Calcio Napoli - Non è un mistero che il Napoli sia sulle tracce di Samardzic dell'Udinese. Il calciatore piace parecchio a Cristiano Giuntoli che ha avuto modo di apprezzarlo in più di qualche circostanza. Lo stesso Luciano Spalletti, in occasione di Napoli-Udinese, spese parole importanti per la mezzala friulana. Come si legge sul Corriere dello Sport la trattativa è aperta anche se la prima richiesta dell'udinese è stata notevole per Samardzic.

Interesse Napoli per Samardzic

Secondo quanto si apprende dall'edizione odierna del Corriere dello Sport la prima valutazione del cartellino di Samardzic da parte dell'udinese è stata a dir poco notevole. Il napoli tuttavia non molla il calciatore sperando di trovare la quadratura dell'affare nei mesi prossimi.