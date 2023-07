Samardzic Napoli: si può chiudere già nelle settimane di ritiro, gli è stato offerto un ruolo centrale nel progetto

Il giocatore dell'Udinese Samardzic può essere il prossimo acquisto del Napoli che arriverebbe già nelle prime settimane di ritiro azzurro al fianco del resto dei suoi possibili nuovi compagni di squadra.

Samardzic Napoli: le ultime sul trasferimento

Napoli - Il Napoli mette sul piatto per convincere Samardzic la possibilità di dare al giocatore un ruolo centrale nel progetto tecnico, nonché l'occasione di mettersi in mostra in Champions League. Secondo qunto scritto da Il Mattino, sarà un'operazione articolata, ma non per questo impossibile che potrebbe concretizzarsi già nelle prime settimane di ritiro.