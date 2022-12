Samardzic-Napoli, Gazzetta: l'Udinese fissa il prezzo, altre due big italiane su di lui

Notizie Napoli calcio. Lazar Samardzic, promettente centrocampista dell'Udinese, piace e non poco al Napoli di De Laurentiis. Il club azzurro lo segue da tempo e vorrebbe anticipare la folta concorrenza in vista della prossima stagione.

Samardzic-Napoli, le ultime

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista è stato acquistato dall'Udinese per circa 3 milioni di euro e ora viene valutato almeno 25 milioni dal club di Pozzo. 14 presenze e 3 gol in Serie A sono un biglietto da visita che ha attirato l'interesse di diverse big, a cominciare dal Napoli che lo vorrebbe al posto di Ndombele e forse di Zielinski. Ma anche Milan e Roma sono sulle sue tracce.