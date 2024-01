Calciomercato Napoli - E' ormai in arrivo anche l'ufficialità per il trasferimento di Samardzic al Napoli. L'offerta di De Lauentiis fa felice l'agente-padre del giocatore che è pronto a trasferirsi secondo il Mattino:

Samardzic al Napoli è ormai in dirittura d'arrivo: il padre-manager è contento della proposta fatta da De Laurentiis (2,5 milioni compresi di bonus per cinque anni) e ha detto di sì. Ultimi dettagli da definire con l'Udinese per poi poter ufficializzare l'ingaggio.