Calciomercato Napoli - Lazar Samardzic dovrebbe essere il secondo acquisto. Continuano i dialoghi con l’Udinese: 20 milioni l’offerta base più bonus (5 milioni) per stringersi definitivamente la mano e garantirsi un trequartista mancino con le stimmate del campione. Samardzic piace anche alla Lazio di Sarri, ma il Napoli è in pole position e sta facendo di tutto per chiudere l’affare in tempi stretti. Lo scrive Repubblica.