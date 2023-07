Samardzic ha stregato il Napoli: ecco quando è accaduto

Il Napoli punta ad anticipare la grande concorrenza che c'è per Lazar Samardzic per chiudere il suo acquisto già in questa finestra di calciomercato estiva. Ci sono delle novità sul prossimo colpo che arriverebbe dall'Udinese.

Napoli stregato da Samardzic

Napoli - 21 anni e non avere paura, è questo Lazar Samardzic, centrocampista tuttofare dell'Udinese che nell'ultima stagione si è messo in mostra con cinque gol e quattro assist. Ha mostrato il suo talento catturando subito l'attenzione da parte degli occhi dei top club dei serie A. Il Napoli lo seguiva già da un po', ma quel gol segnato al Maradona prima della sosta per il Mondiale ha certificato il suo attestato di maturità. Piaceva prima, quando al timone c'era Luciano Spalletti, e piace ancora oggi che la panchina azzurra è passata nelle mani di Rudi Garcia. A riporarlo è Il Mattino.