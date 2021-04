"Salva la Pasqua di Gattuso con un diagonale benedetto", Di Lorenzo tiro da tre punti: le pagelle dei quotidiani

Napoli - Giovanni Di Lorenzo ha regalato tre punti al Napoli con uno splendido diagonale di sinistro. Ecco le pagelle dei quotidiani:

Gazzetta - 7. Serve l'assist a Insigne, sul primo gol, e realizza quello che risolve la partita.

Corriere dello Sport - 7. Salva la Pasqua di Gattuso, la santifica con il piede «sbagliato». Il sinistro di... Rino.

Tuttosport - 6,5 Combina bene per Insigne. Partecipa al pasticcio sul primo gol di Simy e si fa perdonare con il diagonale mancino del 4-3.

Il Mattino - 7,5. Primo tempo di buona intensità: assist per il primo gol, costringe Molina a fare gli straordinari per stargli dietro. Sfiora il gol in un paio di circostanze, per distacco il migliore della difesa e non solo. Non si stanca mai. Prestazione che viene coronata dal gol del 4-3, bellissimo, di sinistro (non il suo piede) con un diagonale benedetto.