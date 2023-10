"Salta oltre il bunker e governa in scioltezza" Super Ostigard a Lecce: pagelle da urlo

Calcio Napoli - Le pagelle dei quotidiani per Leo Ostigard dopo Lecce-Napoli 0-4:

Il Mattino 7. Krstovic è schiantato a lungo, ma non lo ferma nessuno quando decide di tramutarsi in un difensore goleador: il veleno che ammazza il Lecce in mischia, colpo di testa perfetto. Trasferisce ai compagni sicurezza e positività. Eccellente tempista, anche quando il Napoli si allunga nella ripresa. Un muro.

Repubblica 7.

Corriere dello Sport 7. Stacca oltre il bunker, quella specie di castello, e provvede a distribuire un pizzico di serenità intorno a sé. Poi governa in scioltezza.

Gazzetta dello Sport 7. Gran gol di testa e la sensazione che, a ogni partita, stia crescendo in personalità e riconoscimento dei compagni.