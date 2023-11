Salernitana-Napoli, le scelte di Garcia: tre dubbi ed una novità certa dal primo minuto

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha illustrato quale potrebbe essere la formazione che Rudi Garcia potrebbe decidere di mandare in campo sabato pomeriggio contro la Salernitana allo stadio Arechi. Dovrebbe esserci qualche cambio considerando che in difesa mancherà lo squalificato Natan.

Probabile formazione Napoli contro la Salernitana

Stando a quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport, in difesa dovrebbe rientrare Juan Jesus. Il difensore brasiliano, reduce da un infortunio, verrà convocato. Da capire se Garcia lo rischierà subito dal primo minuto anche se Rrahmani non ha convinto per niente contro il Milan. Chi sembra sicuro del posto è invece Ostigard. A centrocampo torna titolare Anguissa mentre si giocano una maglia Cajuste ed Elmas. Sulla corsia di sinistra difensiva testa a testa tra Mario Rui e Olivera. In attacco si va verso la riconferma del tridente Politano, Raspadori e Kvara.