Salernitana-Napoli, la decisione di Garcia sul modulo: pronte 3 novità di formazione

Ultimissime Calcio Napoli - Nessun cambio modulo, alla fine, per Salernitana-Napoli di quest’oggi. Nonostante il mister ci abbia fatto anche più di un pensiero al 4-2-3-1, al momento, come riporta il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, resta un’opzione più per gara in corso.

Salernitana-Napoli, novità di formazione

Così Rudi Garcia quest’oggi ripartirà dal classico 4-3-3 con qualche novità di formazione rispetto al Milan, ovvero Leo Ostigard, Mathis Olivera e Frank Anguissa. Per il resto tutto uguale soprattutto in attacco, dove ci sarà ancora Raspadori davanti sostenuto da Politano e Kvaratskhelia.

Anche ieri, intanto, Aurelio De Laurentiis è stato a stretto contatto con la squadra a Castel Volturno lasciando il centro sportivo solo nel pomeriggio quando il gruppo è partito in direzione Cava de Tirreni.

Le scelte di Inzaghi e Garcia

Salernitana (4-3-2-1): Ochoa; Daniliuc, Fazio, Pirola, Mazzocchi; L. Coulibaly, Bohinen, Maggiore; Candreva, Jovane Cabral; Dia.

?A disposizione: Costil, Fiorillo, Bradaric, Bronn, Lovato, Sambia, Kastanos, Legowski, Martegani, Botheim, Ikwuemesi, Stewart, Tchaouna.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

A disposizione: Gollini, Contini, Zanoli, Juan Jesus, Mario Rui, D’Avino, Demme, Elmas, Cajuste, Zerbin, Gaetano, Lindstrom, Simeone.