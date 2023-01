Salernitana a rischio per Kvaratskhelia, oggi si deciderà la sua presenza: Spalletti ha pronto un nuovo piano

Nove gol, nove assist e tre rigori procurati parlano da soli, il Napoli, non vorrebbe mai rinunciare a Kvaratskhelia ma il talento georgiano è in dubbio per la trasferta di Salerno.

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno:

"Una sindrome influenzale l’ha escluso dai convocati contro la Cremonese, gli ha concesso in questa settimana finora soltanto l’allenamento di lunedì sul campo. Mercoledì un po’ di lavoro personalizzato in palestra, ieri, considerando anche le condizioni climatiche, lo staff medico del Napoli ha optato per un giorno di riposo a casa a scopo precauzionale, per preservarlo. Oggi ci sarà il test decisivo per Kvaratskhelia, il Napoli monitorerà il suo lavoro in allenamento e capirà quale potrà essere il suo contributo. La prima alternativa è Elmas, ma c’è anche Raspadori che può candidarsi per un posto a sinistra".