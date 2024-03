Sacchi: "Non sottovalutate questo vantaggio che avrà il Napoli nella sfida contro il Barcellona"

Arrigo Sacchi, ex allenatore, ha parlato rilasciato una lunga intervista ai microfoni de Il Mattino in edicola oggi. Ecco un breve stralcio delle sue parole in cui Sacchi si sofferma su Barcellona-Napoli in programma martedì 12 marzo:

"Un vantaggio ce l’ha: si gioca in un campo meno largo rispetto al Camp Nou. Vero, mi aspettavo di vedere il Barça un po’ più in ritardo e invece nella gara di andata mi è apparsa una squadra viva. Ma anche il Napoli cresce, qualcuno che fino ad adesso ha tirato i remi in barca mi pare che abbia smesso di farlo. E non ci sono più quei giocatori sparpagliati per il campo".

"Nel Napoli c'è confusione, molta. È evidente. Ma Calzona ha fatto cose belle in Slovacchia e quello che ha fatto in quella nazionale non va sottovalutato. Il Barcellona, però, non è in crisi. E in ogni caso è una di quelle gare in cui gli avversari, quando stanno male, bisogna sempre moltiplicare le forze, le energie, per riuscire a passare il turno. Ma il Napoli sta crescendo e non credo che andrà in Catalogna così sfavorito