Sacchi: "Mazzarri non mi sembra molto simile a Sarri e Spalletti: ci sono tre domande da porsi"

Napoli calcio - Arrigo Sacchi ha parlato di Walter Mazzarri sulle pagine della Gazzetta dello Sport:

"Sono molto curioso di vedere all’opera il nuovo Napoli dopo l’esonero di Rudi Garcia e il ritorno di Walter Mazzarri. Come reagirà la squadra? Come si comporteranno i giocatori? Questa mossa del presidente De Laurentiis darà i frutti sperati?

Non è mai semplice gestire un cambio di allenatore, la società deve essere molto attenta e deve supportare il nuovo tecnico nella sue scelte e nelle sue decisioni. Il Napoli, negli ultimi anni, ha avuto due allenatori che hanno regalato grandi emozioni: prima Sarri e poi Spalletti. Entrambi sono strateghi, non tattici. Mazzarri non mi sembra che sia molto simile a questi due modelli, ma ciò non significa che non possa avere successo".