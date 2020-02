Sacchi lancia il Napoli: "Con il Barcellona è il momento di diventare dei grandi! Ce la faranno ad una sola condizione"

Notizie calcio Napoli - Arrigo Sacchi, ex allenatore della Nazionale Italiana e del Milan, commenta l'andata degli ottavi di finale di Champions League sulla Gazzetta dello Sport. Vi proponiamo uno stralcio dedicato a Napoli-Barcellona:

"Il Napoli di Gattuso pareggia con merito e rammarico contro un deludente Barcellona. Gli azzurri hanno giocato una buona partita, con modestia, concentrazione e collaborazione: un match dominato dal tatticismo difensivo del Napoli e dalla pochezza di idee dei blaugrana. Tuttavia gli azzurri avrebbero meritato di più per l’impegno, la volontà e le buone ripartenze. Gattuso sta compiendo un ottimo lavoro in un gruppo che aveva perso modestia e professionalità. Il passaggio del turno è incerto, gli azzurri ce la faranno unicamente se lo vorranno con tutte le loro forze. Non si accontentino di aver fatto una bella figura, è il momento di diventare dei grandi"