Sacchi: "Juve senza 5 big a Napoli? Ne giocheranno altri, ha ragione Allegri: soltanto un ignorante può criticare una situazione che non conosce"

Napoli calcio - Arrigo Sacchi ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport.

Sacchi entra deciso per difendere il ruolo dell’allenatore.

"Soltanto un ignorante può criticare una situazione che non conosce. Nessuno meglio di Allegri sa come stanno i suoi giocatori, nessuno meglio di lui conosce le loro reali condizioni, nessuno meglio di lui ha il polso della situazione: magari uno ha bisogno di più tempo per recuperare, a un altro invece basta un giorno. Sono tutti dettagli che un allenatore deve valutare con attenzione e, credetemi, non è semplice prendere certe decisioni".

Certo che la partita di Napoli per la Juve è importante, e senza quei cinque…

"Ne giocheranno altri cinque. È un modo anche per dare la possibilità ad altri ragazzi di mettersi in mostra. Sennò a che cosa serve avere delle rose di trenta elementi? Ce ne sono trenta? Bene, cerchiamo di utilizzarli tutti nelle situazioni di emergenza".

La mossa di Allegri, insomma, per lei dimostra coraggio.

"Non solo coraggio, ma anche conoscenza dell’ambiente. Allegri è un allenatore molto esperto, ha avuto tanti successi, conosce bene il suo mestiere. Può non piacere il suo modo di far giocare le squadre, ma è bravissimo a gestire le situazioni e dunque è una garanzia. Inoltre queste scelte devono rappresentare uno stimolo per gli altri".