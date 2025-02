Sacchi: "Conte sta facendo un capolavoro, saprà toccare le corde giuste post Udinese. Voglio rimarcare una cosa sulla questione Kvara"

Arrigo Sacchi ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport sulla corsa scudetto. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Non riesco a dire chi possa essere favorito. Voglio gustarmela tutta, pedalata dopo pedalata. Penso che marzo sarà il mese decisivo. Il Napoli ha dato tutto quello che aveva con l’Udinese. E questo è un merito. I ragazzi di Conte hanno finito con la lingua fuori, erano stanchissimi. Il pareggio ci può stare anche perché giocavano contro una squadra, l’Udinese, molto fisica. Ritengo che Conte, a Napoli, stia facendo una specie di capolavoro, in una città che è innamorata di calcio e di bellezza e lui, il mio amico Antonio, sta regalando grandi emozioni. Credo che Conte, allenatore di caratura internazionale, saprà toccare le corde giuste per ottenere dalla squadra il massimo. Lui è un maestro in queste situazioni.

Un errore non prendere un sostituto di Kvara? Il mio Milan vinse lo scudetto e Van Basten giocò pochissime partite perché infortunato. Non è il singolo che determina, ma il gruppo”