Sabatini: "Spalletti sfortunato nell'ultimo periodo: qualsiasi squadra al mondo paga dazio senza 7-8 titolari e un attaccante determinante come Osimhen"

Napoli calcio - Walter Sabatini ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna di Tuttosport.

Il campionato riprende la prossima settimana con Allegri contro Spalletti: come la vede?

"Per la Juve è una chance importante per avvicinarsi ai primi posti, ma il Napoli vorrà riprendere alla grande. Allegri è bravissimo, lo sanno tutti che lo avrei voluto alla Roma, e pian piano risolverà i problemi della Juve. Spalletti? Luciano è un maestro, ma purtroppo nell’ultimo periodo ha una sfortuna… Qualsiasi squadra al mondo, anche il Manchester City, paga dazio senza 7-8 titolari e un attaccante determinante come Osimhen".