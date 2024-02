Rugani, l'agente: "L'Inter fa numeri da capogiro, sta andando meglio del Napoli che tutti definivano ingiocabile"

Ultime notizie Serie A - Davide Torchia, agente del difensore della Juventus Daniele Rugani, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport.

Allegri continua a dividere l’opinione pubblica.

«Ritengo che verso Allegri ci siano critiche eccessive. Bisogna ragionare di prospettive e obiettivi per analizzare la realtà. La prospettiva era quella di far crescere dei giovani e ce ne sono tanti che il mister sta impiegando con continuità, non solo 5’ alla fine. Per quanto riguardo gli obiettivi il club aveva bisogno di una riossigenazione economica e puntava al ritorno in Champions. Direi che siamo anche qui pienamente in linea. Essere al secondo posto, tenendosi alle spalle squadre del calibro di Milan, Napoli e Roma è tutt’altro che cosa di poco conto»