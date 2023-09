Rudi Garcia sul filo: deve vincere le tre partite prima della sosta per non rischiare

Il Napoli di Rudi Garcia si gioca tutto in queste partite prima della nuova sosta delle Nazionali in vista della stagione in corso. Vinto con l'Udinese restano ora Lecce, Real Madrid e Fiorentina prima di fermarsi per una settimana.

Rudi Garcia

Napoli: Rudi Garcia a rischio per i risultati

Napoli - Resta ancora sul filo Rudi Garcia come riportato dal Corriere dello Sport. Il tecnico del Napoli è riuscito a venirne fuori con una vittoria contro l'Udinese in un momento complicati. Ora però dovrà continuare su questo trend per evitare di rischiare di finire nuovamente nelle polemiche e giudicato in vista della stagione che è in corso. Ci sono tre partite davvero importanti da affrontare con anche la Champions League di mezzo.