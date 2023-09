Rudi Garcia a rischio: la panchina del Napoli è già sotto esame

Rischia l'esonero Rudi Garcia dal Napoli? Al momento non ci sono notizie così avanzate riguardo questa situazione, ma di sicuro la panchina del Napoli è già sotto esame dopo i primi risultati di Garcia con gli azzurri.

Rudi Garcia

Napoli: esonero Rudi Garcia, le ultime

Napoli - Sono passate appena quattro giornate di campionato e i conti sono già pericolosamente in rosso per il Napoli di Rudi Garcia: staccato di cinque punti dal primo posto della classifica e da ieri pomeriggio anche fuori dalla zona Champions League. Falsa partenza da parte degli azzurri. La panchina azzurra è già sotto esame come scrive Repubblica.