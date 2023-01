"Errore clamoroso sul gol, forse non era pronto", Rrahmani stecca il rientro

Notizie Napoli calcio. Amir Rrahmani mancava dallo scorso 9 ottobre quando si fece male a Cremona. Ieri in Inter-Napoli è tornato in campo, sbagliando però sul decisivo gol di Dzeko.

Inter-Napoli 1-0, pagelle Rrahmani

Un errore pesante per Rrahmani, che si perde l'uomo attirato sul primo palo dalla sfera. Ecco i giudizi dei quotidiani sportivi:

La Gazzetta dello Sport 5 - Manca da quasi tre mesi e si vede. Sin dall'inizio patisce gli incroci stretti fra Dzeko e Lukaku. Nell'azione del gol si perde clamorosamente il bosniaco. Forse non era pronto per una sfida così

Corriere dello Sport 5,5 - Non gioca dal 9 ottobre, ma Spalletti si fida di lui e lo spinge al duello con Dzeko. La ruggine però non si toglie in una sola partita e nel momento decisivo sbaglia la posizione in area, sbaglia a staccarsi dalla marcatura del bosniaco che lo punisce.

Tuttosport 5,5 - Spalletti - a sorpresa - lo rimette in campo dopo tre mesi (ultima presenza agli atti il 9 ottobre) ma impiega nulla per togliersi la ruggine di dosso. Sul gol però abbocca al movimento di Dzeko.

Repubblica 5,5 - Out dal 10 ottobre, gioco forza un po' arrugginito.

Corriere della Sera 4,5 - E' la mossa un po' spavalda di Spalletti: recuperato da un lungo infortunio, ci mette un po' a prendere le misure. E Dzeko gli sfugge.

Il Mattino 5