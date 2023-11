Rrahmani con le valigie pronte e un pizzico di amaro in bocca: il retroscena della giornata di ieri

Ultime notizie nazionali - Un'arma in più per Garcia, una buona notizia per il Napoli: Amir Rrahmani sarà regolarmente disponibile domani al Maradona per la sfida di campionato contro l'Empoli, nel lunch match della 12ª giornata di Serie A. Il difensore, infatti, non è stato convocato dalla nazionale del Kosovo, di cui è anche capitano, per il recupero della sfida di qualificazione ai prossimi europei contro Israele.

Ne parla l'edizione odierna de Il Mattino di Napoli:

"L'ufficialità è arrivata ieri pomeriggio dopo che il Ct, Primoz Gliha, ha deciso di risparmiare il difensore per la gara che non si giocò ad ottobre scorso poiché le autorità israeliane non consentirono alla propria nazionale di viaggiare all'estero. Il recupero è stato fissato per domani, proprio in concomitanza con la sfida di campionato tra Napoli ed Empoli. Rrahmani aveva praticamente le valigie già pronte per trasferirsi a Pristina, sebbene con un pizzico di amaro in bocca per dover rinunciare alla gara con gli azzurri. La decisione di Primoz Gliha però ha restituito un uomo in più al Napoli".