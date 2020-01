Ronaldo a casa Maradona, Gazzetta: il portoghese vuole sfatare un tabù, non ha mai segnato al San Paolo

Notizie Napoli calcio. Questa sera allo stadio San Paolo a guidare la Juventus ci sarà ovviamente Cristiano Ronaldo: il fuoriclasse portoghese, che va in gol da ben sette partite consecutive, è a caccia di un tabù da sfatare nello stadio che fu di Diego Armando Maradona. Ecco quanto scritto da La Gazzetta dello Sport:

Ronaldo stasera gioca a casa Maradona e ogni volta viene voglia di parlarne, perché Diego e Cristiano sono uguali e contrari allo stesso tempo. Appartengono alla stessa costellazione dei fuoriclasse. Ronaldo ha segnato in mille stadi nella sua carriera. Tra gli stadi mitici manca solo lui, il San Paolo. Cristiano in campionato ha giocato ovviamente solo un anno fa: 90 minuti senza gol, con la Juve comunque vincente. In Champions, una sola volta, il 7 marzo 2017: 3-1 per il Real contro il Napoli di Sarri, stranamente senza gol di CR7.