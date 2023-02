Roma, caos Zaniolo: l'attaccante è pronto a far causa al club per mobbing!

Notizie calcio - Il braccio di ferro tra la Roma e Niccolò Zaniolo prosegue senza sosta. L'attaccante giallorosso è finito ai margini del progetto, non riuscendo a salutare i capitolini nel mese di gennaio: prima il Milan, poi il Bournemouth si erano interessate al ragazzo, ma senza esito positivo.

Roma, Zaniolo pronto a fare causa al club

Una situazione molto spinosa, che ha visto lo stesso Zaniolo ricevere minacce da alcuni pseudo-tifosi giallorossi mentre rientrava a casa. Un'insieme di problematiche che, secondo Il Messaggero, starebbe spingendo il calciatore ed il suo entourage a valutare le vie legali contro la stessa Roma:

Ecco perché all’orizzonte c’è l’ipotesi di un contenzioso legale. Non è da escludere che la famiglia dell’esterno scateni una battaglia contro la Roma per il massacro mediatico che si è consumato nei giorni scorsi (secondo i genitori innescato dal club) e per averlo escluso dal progetto tecnico a seguito di comportamenti non professionali (assenze dagli allenamenti e rifiuto alle convocazioni). È stato già contattato un pool di avvocati che si occuperà della vicenda e che avrà il compito di tutelarlo al fine di garantirgli il sereno svolgimento della sua attività. Mobbing e pressioni psicologiche sono solo alcune delle accuse che la famiglia Zaniolo ha intenzione di muovere contro la Roma. È stata informata anche l’Assocalciatori che ha il ruolo di dare assistenza ai giocatori in difficoltà con i propri club.