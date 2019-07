Titoli di coda sul corteggiamento del Tottenham per l'esterno destro della Roma Alessandro Florenzi, una operazione di calciomercato in cui si potrebbe inserire anche il difensore centrale belga Toby Alderweireld. Non è facile, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ma se si concretizzasse la Roma virerebbe per la fascia su Elseid Hysaj, terzino destro albanese del Napoli.