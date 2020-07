Ultime Serie A - La mancata osservanza da parte della Roma delle regole del protocollo Figc per il post emergenza Covid è stata contestata da Cristiano Giuntoli.

Come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo del Napoli ha sottolineato come i componenti della panchina giallorossa non abbiano osservato la disposizione che prevede la sistemazione alternata. Giocatori e staff hanno occupato tutti i posti disponibili, contravvenendo alle norme.