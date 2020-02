Roberto Carlos: "Il San Paolo può essere un problema per il Barcellona! Gattuso? Non mi stupirei se diventasse il nuovo CT della Nazionale italiana"

Ultime notizie Serie A. Roberto Carlos è intervenuto ai microfoni del Mattino. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

Da ex Real, che ricordi ha delle sfide contro il Barcellona?

E che idea si è fatto del Barça di oggi?

Nonostante la bufera social degli ultimi giorni?

«Questo genere di cose non influisce sulla testa di giocatori così forti come quelli del Barcellona».

Dall’altra parte il Napoli: che partita si aspetta?

Un pronostico?

Cosa le piace degli azzurri?

Ovvero?

«Ricordo Gattuso da giocatore e giàmi piaceva tanto, ora da allenatore mi piace ancora di più. E' bravissimo, conosce bene questomondo e secondo me è un grandissimo allenatore. Gli auguro davvero una grande carriera e spero che possa fare un grande lavoro a Napoli anche se è arrivato a campionato in corso. Non mi stupirei se dopo la panchina degli azzurri potesse diventare il nuovo ct della Nazionale italiana. Ha una incredibile voglia di vincere ed è un allenatore forte. Mi piace molto la sua idea di calcio. Arrivare a stagione in corso non èmai facile, anche perché se la squadra dove arrivi ha cambiato allenatore vuol dire che qualche problema prima ci doveva pur essere. E lui mi sembra sia stato bravo fin qui a provare a mettere in ordine la situazione. Il Napoli aveva già fatto vedere cose belle con Ancelotti, ora bisogna dare anche il tempo ai giocatori di adattarsi alle novità».