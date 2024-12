Rivoluzione Lazio-Napoli: Conte lancia nuovo modulo e formazione inedita

Ultimissime Calcio Napoli, maxi turnover per Antonio Conte in Coppa Italia. Una rivoluzione all’improvviso, con una squadra che verrà rifatta da capo a piedi come anticipa La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Innanzittutto dal modulo: via a un inedito 4-2-3-1.

Turnover Lazio-Napoli, rivoluzione Conte

Toccherà a chi ha giocato pochissimo finora. Come Rafa Marin fermo alla gara del 26 settembre proprio in Coppa Italia contro il Palermo, discorso che vale anche per Juan Jesus che pure giocherà così come toccherò a Spinazzola che proprio domenica ha riassaporato un po’ il campo. In porta ci sarà Caprile.

Novità anche a centrocampo dove giocheranno dal primo minuto Gilmour e Folorunsho. In avanti c’è abbondanza ma ci sarà spazio per tutti: Neres, Raspadori, Ngonge e Simeone.