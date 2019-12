Rivoluzione Gattuso, Repubblica: Insigne rischia l'esclusione col Sassuolo! In bilico anche Callejon e Fabian

Ultimissime calcio Napoli - Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di Repubblica il Napoli dovrà fare un bagno di umiltà e badare principalmente al sodo. Gattuso è stato chiaro: la Ssc Napoli non può più sbandare come è accaduto sabato al San Paolo. I big dovranno dare risposte adeguate, altrimenti finiranno in panchina.

Probabile formazione Napoli a Sassuolo, Insigne escluso?