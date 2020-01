Rivoluzione Gattuso, Corbo: "Decine di telefonate al giorno con ADL e rapporto confidenziale con Giuntoli"

Ultimissime Calcio Napoli - Gennaro Gattuso, Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli: nel suo editoriale per La Repubblica di oggi, Antonio Corbo racconta la quotidianità dei tre:

Gattuso riceve senza sbuffare una decina di telefonate al giorno da De Laurentiis, che ad Ancelotti raccomandava invece senza esiti metodi meno blandi. È confidenziale il rapporto di Giuntoli con il nuovo allenatore, sono quasi coetanei, molto più formale con il pluridecorato Ancelotti. Non è facile confrontarsi con chi ha vinto tutto, nemmeno trovare le parole giuste per dire e non dire. Il sopracciglio sinistro di Carletto fissava limiti invalicabili.