Rivoluzione Conte, Gazzetta: possibili ruoli inediti per Mazzocchi, Spinazzola e Ngonge

Ultime notizie SSC Napoli - Antonio Conte sta pensando a una rivoluzione totale in vista della Coppa Italia. Contro il Palermo, potrebbe cambiare completamente l’undici titolare, come scrive la Gazzetta dello Sport.

Rilanciando Raspadori, regalando la prima maglia da titolare a Gilmour e Folorunsho, presentando al calcio italiano Rafa Marin:

"Si rivedranno Mazzocchi e Spinazzola nell’inedito (quest’anno) ruolo di terzini, accanto a Marin dovrebbe giocare Juan Jesus. Cinque centrocampisti in rosa, togliendo i tre titolari di Torino restano Gilmour e Folorunsho in mezzo al campo: c’è da capire se Ngonge può agire da mezz’ala per mantenere il 4-3-3 o passare al 4-2-3-1. Davanti il Cholito Simeone"