Riunione Lega Serie A, Repubblica: De Laurentiis apprezzato dai colleghi, ruolo da super partes e interventi propositivi

L'allarme Coronavirus ha colpito anche il mondo dello sport e nello specifico quello del calcio: tutte le attività son sospese e la gente sente la mancanza di quel rettangolo verde che ogni weekend produceva gioia. Ieri c'è stata la riunione dei presidenti della Lega Serie A per affrontare il tema della continuità del campionato. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica.

Si spiega così l’inversione di rotta dei 20 presidenti della Serie A, che con senso di responsabilità - e soprattutto mettendo da parte lo scontro interno tra chi spinge per ritornare in campo al più presto e chi invece la vorrebbe chiudere qui – hanno evitato di discutere di date durante l’Assemblea della Lega, svolta ieri mattina in “call conference”. Centrale e super partes il ruolo che s’è ritagliato Aurelio De Laurentiis, apprezzato dai colleghi per i suoi interventi assai propositivi e insolitamente pacati. Il numero uno del Napoli è stato il regista del documento condiviso all’unanimità e sottoposto alla Figc, in cui i sono stati quantificati i gravissimi danni a cui i club andranno incontro a causa dell’emergenza coronavirus.