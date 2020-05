Riunione AIC, Insigne e Meret rappresentanti del Napoli: alcuni calciatori hanno dimostrato inquietudine per i nuovi contagi

Oggi la SSC Napoli torna ad allenarsi a Castel Volturno dopo 59 giorni di stop per l'emergenza Coronavirus. Intanto l'Assocalciatori si è riunita, come riporta il Corriere del Mezzogiorno, in seguito ai nuovi casi di positività in Serie A:

Insigne e Meret hanno partecipato alla riunione con l’Aic, raccogliendo l’inquietudine di alcuni colleghi per i contagiati di Torino, Sampdoria e Fiorentina e per le comunicazioni inviate ai club (non è una vicenda che riguarda il Napoli) per chiarire che la seduta svolta nel centro sportivo è una prestazione realizzata nell’interesse del club meritevole di retribuzione. Gli azzurri hanno vissuto l’intero periodo del lock down a Napoli sostenendo sacrifici anche sotto il profilo umano, alcuni non vedono la famiglia da due mesi e tutti hanno voglia di ricominciare sperando che oggi si compia soltanto il primo passo verso il ritorno al calcio giocato